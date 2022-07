Jäger und Landwirte retten in Vlotho Rehkitze

Jedes Jahr werden zwischen Mai und Juli die Rehkitze geboren und von den Elterntieren auf den Wiesen in dem vermeintlich sicheren langen Gras abgelegt. Außer zum Säugen lässt die Ricke das Kitz alleine in der Wiese, damit Fressfeinde nicht durch ihre Anwesenheit auf das wehrlose Kitz aufmerksam werden. Dieses natürliche Verhalten hat in der heutigen Kulturlandschaft aber auch seine Tücken.

Wenn die Wiesenmahd ansteht und die Landwirte mit großen Maschinen anrücken, bleiben die Rehkitze gerade in den ersten drei Lebenswochen aufgrund ihres sogenannten „Drückinstinkts“ im Gras liegen und flüchten nicht vor den lauten Maschinen.

Es drohen auch Geldstrafen

Deshalb stehen Landwirte und Lohnunternehmer in der Pflicht zur Wildsuche, um Tiere vor dem Mähtod zu bewahren. Häufig bitten sie die örtlichen Jäger dann frühzeitig um Hilfe, wenn die Mahd ansteht. „Wir unterstützen gerne“, sagt Hegeringleiter Christian Rasche stellvertretend für die Vlothoer Jäger. „Es ist auch in unserem Interesse, dass die Wildtiere, die wir das ganze Jahr hindurch hegen und pflegen, nicht noch unnötig durch uns Menschen gefährdet werden.“

Sollte die Suche im Vorfeld ausbleiben, kann es teuer werden, teilt der Hegering Vlotho mit: Kürzlich sei ein Landwirt aus dem Kreis Osnabrück zu 10.000 Euro Strafe verurteilt worden, weil er vor Mahdbeginn nicht die Wiese abgesucht und Kitze durch sein Mähwerk getötet haben soll.

„In Vlotho kann ich mir das kaum vorstellen“, sagt Christian Rasche. Die meisten Vlothoer Landwirte würden sich diesbezüglich vorbildlich verhalten und ihre Wiesen absuchen.

Kaum zu sehen: Obwohl der Mensch direkt daneben steht, rührt sich dieses Kitz nicht. Foto: Hegering Vlotho

Christian Rasche: „Bitte halten Sie Ihre Hunde an der Leine“

Eine Sorge hat Rasche dennoch: „Die Rückmeldungen aus den Revieren zeigt, dass die Rehe in diesem Jahr relativ schwach sind und spät gebären, obwohl wir keinen so strengen Winter hatten.“

Ein Grund dafür könne in der „höheren Frequentierung der Natur durch Spaziergänger und Hundeführer seit Coronabeginn“ liegen, da Rehwild sehr negativ auf Störungen in seinen Rückzugsräumen reagiert. „Bitte bleiben Sie auf den Wegen und halten Sie Ihre Hunde an der Leine. So können auch Sie Ihren Beitrag zum Schutz des Wildes und der Jungtiere leisten.“

Diesbezüglich lohne sich auch ein Blick in den Natur-Knigge der Stadt Vlotho, in dem viele Empfehlungen und Regeln zum Verhalten in der Natur aufgeführt sind. Den „Knigge“ gibt es kostenlos an mehreren Stellen in der Stadt – unter anderem im Rathaus und bei Heimtier-/Gartenbedarf Klocke in Uffeln.