Jetzt ist die Zeit für Kirchentag

An fünf Tagen soll es Konzerte unter anderem mit Malik Harris und Viva Voce, hunderte von Workshops, Bibelarbeiten, Gottesdienste und kleine Konzerte geben.

Zusammen mit anderen Kirchentags-Begeisterten aus ganz Deutschland hat sich die Vlothoer Delegation um Pfarrer Torsten Willimczik, Jugendreferentin Annemarie Coring und Öffentlichkeitsreferent Christopher Deppe die Stadt und die Veranstaltungsorte in Nürnberg vorab angeschaut.

Kurze Wege in Nürnberg

„Hoffentlich ist es im Juni etwas sonniger als im Februar“, sagt Torsten Willimczik. Der Pfarrer aus Porta Westfalica fährt bereits seit 2005 zum Kirchentag. Zusammen mit dem Landesausschuss Westfalen hat er sich auf den Weg gemacht, um von den Organisatoren des Kirchentags Informationen zum aktuellen Planungsstand aus erster Hand zu bekommen. Und fränkische Spezialitäten wie das Rotbier und die Nürnberger Rostbratwürste gab es auch reichlich.

Organisiert hatte die so genannte Erkundungsfahrt der bayerische Landesausschuss. Neben Informationen zu den Gemeinschaftsquartieren in Nürnberger Schulen und den Programmhighlights standen auch Stadtführungen und Rundfahrten mit dem Bus an, um die Orte, an denen im Juni der Kirchentag stattfinden wird, besser kennen zu lernen. „Jetzt freuen wir uns noch mehr auf den Kirchentag, weil wir gesehen haben, wie wunderschön und vielfältig die Stadt Nürnberg ist. Und es sind kurze Wege“, freut sich Torsten Willimczik.

„Jetzt ist die Zeit“: Viele Menschen aus dem Kirchenkreis Vlotho werden beim Kirchentag dabei sein. Foto: EKKV

Schlafen im Klassenzimmer

Zusammen mit Jugendreferentin Annemarie Coring bietet der Pfarrer die Fahrt zum Kirchentag für den gesamten Evangelischen Kirchenkreis Vlotho an. Mit einem Bus werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 7. Juni nach Nürnberg aufbrechen. Wer möchte, kann für das richtige „Kirchentagsfeeling“ in einem so genannten Gemeinschaftsquartier übernachten.

„Das bedeutet: Wir schlafen in einem Klassenzimmer in einer Schule. Mit Isomatte und ohne großen Luxus. Dafür aber mit einem leckeren Frühstück. Das gehört für viele einfach zum Kirchentag dazu“, sagt Torsten Willimczik.

Zu jeder Jahreszeit eine Reise wert: Die Nürnberger Altstadt kann sich sehen lassen. Foto: EKKV

Wem das zu rustikal ist, der kann sich auch selbst auf die Suche nach einer Ferienwohnung machen. Dafür hat der Deutsche Evangelische Kirchentag eigens eine neue Plattform eingerichtet, die unter unterkunft-kirchentag.de erreicht werden kann.

„Die Hotels in Nürnberg und der näheren Umgebung sind leider schon zu 95 Prozent ausgebucht“, hat Torsten Willimczik von der Kirchentags-Geschäftsstelle erfahren. Erstmals wird in Nürnberg auch Campen während des Kirchentages möglich sein.

Anreise zum Kirchentag gemeinsam per Bus

Aufgrund der vielen unterschiedlichen Schlafmöglichkeiten bietet der Evangelische Kirchenkreis Vlotho individuelle Buchungen für die Reise an. „Wir reisen gemeinsam mit dem Bus an und nehmen alle mit, egal ob sie im Gruppenquartier, im Hotel, in einer Ferienwohnung oder auf dem Campingplatz schlafen“, verspricht Torsten Willimczik.

An- und Abreise nach dem Abschlussgottesdienst finden gemeinsam statt. Anmeldungen sind ab sofort online möglich: www.kirchenkreis-vlotho.de/kirchentag