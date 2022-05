„Jetzt kommt es auf die Details an“

Vlotho

Mehr als 20 Jahre ist jetzt her, seit die erstern Anträge für eine Radwegverbindung an der L778 zwischen Exter und Vlotho auf dem Tisch lagen. Im kommenden Jahr soll nun endlich gebaut werden. Der erste Bauabschnitt sieht eine Querschnittsveränderung der L778 vor, bei der der Mehrzweckstreifen von Exter in Fahrtrichtung Vlotho einen Zwei-Richtungs-Radweg umgewandelt wird.

Von Joachim Burek