Jetzt werden die Nachholtermine nachgeholt

Sebastian Krämer, Frauenfrühstück, Lesungen, Chansons: Kulturprogramm in Vlotho steht bis März fest

Vlotho

Bundesweit hatten Kulturveranstaltungen in den vergangenen zwei Jahren einen schweren Stand. Auch in Vlotho musste aufgrund mehrerer Corona-Wellen etliches ausfallen, anderes wurde immer wieder neu verschoben. Deshalb könnte das neu erscheinende Kulturprogramm für die Zeit bis März 2023 den Titel tragen „Jetzt aber wirklich!“ Die Eintrittskarten sind ab sofort in der Stadtbücherei und bei VlothoMarketing erhältlich.

Von Heike Pabst