Karmann-Liebhaber treffen sich im "Feuerland" Vlotho

Vlotho

Zum sechsten größten europäischen Treffen der Marke Karmann-Mobil rollten am vorigen Wochenende 116 Wohnmobile auf den Freizeitplatz „Feuerland“ in Borlefzen. Auch diesmal hatte der Organisator Jörg Behrens aus Vlotho das dreitägige Karmann-Familientreffen auf dem idyllisch gelegenen Gelände an Weser und Badeteich bestens vorbereitet.

Von Gisela Schwarze