Keine Adventsmärkte in Uffeln und Exter

Die Coronafälle und Inzidenzzahlen schießen weiter in die Höhe. Nach intensiven Beratungen haben die Veranstalter-Arbeitskreise in Uffeln und in Exter jetzt daher die Reißleine gezogen und ihren Advents- beziehungsweise Weihnachtsmarkt abgesagt.

Der Uffelner Weihnachtsbaum am Gemeindezentrum wird am 1. Advent von den Kindern geschmückt. Der dort geplante Adventszauber-Markt fällt allerdings coronabedingt aus.

„Die Entscheidung, unseren Adventszauber in Uffeln abzusagen, der für den 1. Advent am 28. November geplant war, ist am Samstagmorgen beim Aufstellen des Weihnachtsbaums am Gemeindezentrum gefallen.“ Das bestätigte Birgit Wilkening vom Uffelner Orga-Team. Man sei sich einig gewesen, dass die Fallzahlen und die Krankenhausbelegungen zu hoch seien. „Mit Rücksicht auch auf die zahlreichen älteren Besucher habe wir die Absage beschlossen.“