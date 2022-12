Kinder stimmen auf den Advent ein

Nach langer Corona-Pause feiert Exter an der Grundschule seinen Weihnachtsmarkt – Erlös kommt Dorf zugute

Vlotho-Exter

Zwei Jahre lang konnte aufgrund der Lockdowns der traditionelle Weihnachtsmarkt an der Grundschule in Exter nicht stattfinden. Dementsprechend groß war der Andrang , als der adventliche Markt am Sonntagnachmittag seine Pforten öffnete. Dicht gedrängt standen Eltern, Geschwister und Verwandte gleich zu Beginn vor der Bühne auf dem Schulhof, als die Grundschulkinder mit weihnachtlichen Liedern zur Eröffnung auf den Advent einstimmten.

Von Joachim Burek