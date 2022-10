Klezmer kommt nach Vlotho

Das Ensemble „Naschuwa“ bringt am Sonntag, 13. November, einen Hauch Schtetl in die reformierte Kirche St. Johannis in Vlotho. Das vom Kulturreferat KuK! des Kirchenkreises Vlotho organisierte Konzert verspricht virtuose Musik, Nachdenkliches – und viel jiddischen Humor.

Kirchenkreis kündigt Konzertabend unter dem Titel „A frejlach Ovnt“ in St. Johannis an

Naschuwa in Action: (von links) Frontman Matthias Helms, Rainer Ortner, Thore Benz und Tom Damm.

Bei diesem Konzert erwartet das Publikum nicht einfach ein Abend voll mitreißender Rhythmen und vertraut-fremder Melodien, sondern eine intensive und auch nachdenkliche Begegnung mit einem fast verlorenen Teil der mittel- und osteuropäischen Kultur.

Umkehren, sich hinwenden, das ist eine der Bedeutungen des hebräischen Bandnamens. In diesem Sinne haben sich die Musiker um Tom Damm und Matthias Helms – ohne eigene jüdische Wurzeln – einer Welt zugewandt, die es so nicht mehr gibt, und bringen seit 35 Jahren die jiddische Musik in ihrer ganzen Bandbreite auf die Bühnen Deutschlands. Mit Witz und Virtuosität bringen sie ihrem Publikum die verschiedenen Facetten ihrer Musik nahe, von der volksnahen jiddischen Alltagsmusik aus Schtot und Schtetl bis zu geistlichen und weltlichen hebräischen Liedern oder einer musikalischen Begegnung mit der Erfahrung von Vertreibung, Ghetto und Shoah.

Dialog mit der jüdischen Musikkultur

„Naschuwa“ sehen sich daher nicht einfach als Interpreten eines bestimmten musikalischen Erbes, sondern treten in einen Dialog mit der jüdischen Musikkultur und spielen damit auch gegen das Vergessen an. Ihr Einsatz gegen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit wurde bereits vom damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau gewürdigt und wird auch den Konzertabend in Vlotho prägen – ohne dass der Humor zu kurz käme, denn „frejlach“ soll es sein.

Eintrittskarten sind zum Preis von 16 Euro, ermäßigt 12 Euro, im Vorverkauf im Gemeindebüro der Evangelisch-Reformierten Kirchengemeinde St. Johannis, Vlotho (Moltkestraße 2), im Kreiskirchenamt (Lennéstraße 3, Bad Oeynhausen) und im Buchladen „Regenwurm“ (Lange Straße 126, Vlotho) sowie an der Abendkasse erhältlich. Das Konzert beginnt um 17 Uhr, der Einlass ist ab 16.30 Uhr.