Kulturfabrik Vlotho: Roswitha Iasevoli hält einen Gartenplausch

Vlotho

Das war so schön, so kann es weitergehen: Die vom Förderverein der Stadtbücherei und dem städtischen Kulturbüro präsentierte Lesung mit Roswitha Iasevoli in der Kulturfabrik unter dem Titel „Nacktschnecken im Paradies“ kam beim Publikum gut an. Die Veranstalter wollen die Schriftstellerin einladen, erneut in Vlotho aufzutreten.

Von Janina Schrader