Kultursommer Vlotho startet durch

Der Burgparkplatz musste wegen Überfüllung geschlossen werden und der letzte freie Tisch auf der Burgterrasse war bereits eine halbe Stunde vor Konzertbeginn vergeben – der Kultursommer in Vlotho hat am Wochenende richtig Fahrt aufgenommen.

Das Wetter spielte mit, als die „Basement Boyz“ die kleine Bühne betraten. Mit neun Musikern war die Bielefelder Band angereist und feierte in Vlotho eine Art Geburtstag. Seit zehn Jahren besteht die Gruppe, die sich in erster Linie aus ehemaligen Backstage-Mitarbeitern zusammensetzt. Einst bereiteten sie die Instrumente und Auftritte für andere vor, seit zehn Jahren stehen sie selbst im Rampenlicht und wurden in Vlotho vom Publikum gefeiert.