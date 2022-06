Künstler aus Vlotho schenkt Kindern die Natur

Vlotho

Ein Adler geht fischen, eine Entenmutter führt ihre Küken spazieren, Gämsen trinken am See: Die Natur hat in der DRK-Kita Sommerwiese Einzug gehalten. Zu verdanken ist das dem Vlothoer Künstler Elbrus Sultanov: Er hat auf dem Neubau zwei der größten Wandbilder überhaupt in Vlotho geschaffen.

Von Heike Pabst