Landwirte grubbern riesiges Peace-Zeichen

„Friedensacker“ in Vlotho-Wehrendorf ist nur aus der Luft zu erkennen

Vlotho

112 Meter Durchmesser hat das Peace-Zeichen, das Niklas Steinmann und Lukas Brauns in den Acker gegrubbert haben. Wer es in voller Größe sehen will, muss eine Drohne aufsteigen lassen, mit dem Heißluftballon unterwegs sein oder im Flugzeug sitzen.

Von Jürgen Gebhard