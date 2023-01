Machbarkeitsstudie ist in Arbeit

Nach drei Jahren steht eines der größten Vlothoer Bauprojekte vor dem Abschluss: die Modernisierung der Kläranlage. Mit einer Investition von insgesamt etwa 20 Millionen Euro, unterstützt mit Landesfördermitteln in Höhe von drei Millionen Euro, war der Umbau 2019 gestartet worden. Mit dem Ende der Probephase für die neue vierte Reinigungsstufe in dieser Woche ist dieses Bauprojekt nun abgeschlossen. Lediglich Geländeanpassungsarbeiten stehen noch aus.

Kläranlagen-Modernisierung in Vlotho ist zum Monatsende abgeschlossen – Werk soll nun energieautark werden

„Mit dieser hochmodernen Anlage, die nun auch über die vierte Reinigungsstufe verfügt, über die auch Medikamentenrückstände aus dem Abwasser geklärt werden können, sind wir in der Region ganz weit vorne. Damit haben wir das Maximale an Modernisierung getan“, zog Bürgermeister Rocco Wilken Bilanz. Gemeinsam mit Stadtwerke-Geschäftsführer Bernd Adam und Klärwerksmeister Carsten Welling hatte er bei einem Rundgang die modernisierte Kläranlage in Augenschein genommen.