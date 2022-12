Magische Seifenblasen in der Kulturfabrik

Vlotho

„Ihr könnt näher kommen, bis ganz an die Bühne, aber es wird sehr nass“, begrüßte Adrian Endres die Kinder, die am Samstag und Sonntag zur Show in die Kulturfabrik gekommen waren. Das Künstlerehepaar Endres, das den Seifenblasenzauber bundesweit vorführt, war bereits zum dritten Mal in der Vlothoer Kulturfabrik.

Von Jacqueline Kayser