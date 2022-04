Mann (67) wird bei Disko-Besuch in Vlotho überfallen

Ein 67-jähriger Mann aus Kirchlengern ist am Wochenende in Vlotho ausgeraubt worden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, war der 67-Jährige aus Kirchlengern am Sonntag (17. April) zu Gast in einer Diskothek an der Bäderstraße in Vlotho. Gegen 23.45 Uhr hatte der Mann die Feier verlassen, um vor dem Gebäude zu rauchen. Dort wurde der nach Angaben der Polizei plötzlich von mehreren Personen angegriffen.

"Die Unbekannten schlugen ihn mit der Faust ins Gesicht, wodurch der 67-Jährige zu Boden fiel. Im Anschluss traten die Täter auf den Geschädigten ein und schlugen noch mehrfach in Richtung Gesicht", heißt es einer Mitteilung.

Im Anschluss sollen die Unbekannten ihr Opfer ausgeraubt haben. Sie nahmen eine braune Geldbörse mit etwas Bargeld sowie das Mobiltelefon der Marke Nokia mit. Anschließend flüchtete die Gruppe vom Gelände. Aus einer Klinik in der Nähe verständigte der Mann nach dem Vorfall die Polizei und erstattete Anzeige. Er wurde durch die Auseinandersetzung leicht verletzt.

Die Kriminalpolizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zu dem Überfall auf dem Gelände der Diskothek machen können. Hinweise werden unter Telefon 05221/8880 entgegengenommen.