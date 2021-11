Mit dem Einkaufswagen an der Kasse vorbei

Laut Polizei erbeutete der Unbekannte am 26. Juli gegen 14.50 Uhr "erhebliche Mengen Spirituosen" in einem Verbrauchermarkt in Vlotho. Der Täter habe professionell agiert: Er habe zahlreiche Flaschen in seinem Rucksack verstaut. Anschließend verließ der Unbekannte das Geschäft an der Herforder Straße wie ein normaler Kunde durch die Kassengänge. Im Einkaufswagen hatte er nichts.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 600 Euro, wie eine Inventur hervorbrachte. Da die bisherigen Ermittlungen der Polizei keinen Erfolg hatten, kann jetzt mit einem Beschluss des Amtsgerichtes in Bielefeld eine Fahndung erfolgen. Die Polizei fragt daher: Wer erkennt den auffallend schlanken Mann, der eine gepflegte Kurzhaarfrisur trug? Zur Tatzeit hatte er eine dunkle kurze Hose sowie ein weißes Polo-Shirt an.

Nach diesem jungen Mann wird gefahndet. Foto: Kreispolizei Herford

Auffällig sind die Tätowierungen an beiden Oberarmen. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221/8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.