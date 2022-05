Mit dem Shuttlebus zur Mühle

Premiere beim Fest am Pfingstmontag in Vlotho-Exter: langgehegter Plan kann jetzt umgesetzt werden

„Nach zwei Jahren mit Corona erwarten wir in diesem Jahr wieder ein volles und tolles Mühlenfest“, sagt Markus Klughardt, Leiter des Organisationsteams und stellvertretender Vorsitzender des Windmühlenvereins. „Wir planen unser Mühlenfest jedenfalls wieder mit vielen Ständen und einer hohen Besucherzahl.“ Parkprobleme an der Alten Poststraße zwischen Detmolder Straße und Golfplatz soll der kostenlose Shuttlebus zu verhindern helfen.

„Der Bus verkehrt halbstündlich zwischen Ortsmitte und Windmühle und beginnt seine Rundfahrt jeweils zur vollen und halben Stunde unterhalb der Autobahnkirche am Alten Schulweg, von dort fährt er die Haltestellen Buswendeplatz Exter, Tennishalle/Industriestraße und Bushaltestelle Mühlenhof/Solterbergstraße an, um die Fahrgäste zur Windmühle zu bringen“, erklärt Klughardt den Fahr- und Routenplan des Shuttlebusses. Die Haltestellen werden vom Windmühlenverein ausgeschildert. Park-and-Ride-Parkplätze für den Shuttleverkehr gibt es an der Autobahnkirche, bei Edeka-Wilke und in der Industriestraße.

Verein hofft auf viele Bus-Nutzer

Den Park- und Einbahnverkehr an der Windmühle regelt wie immer der Deutsche Verkehrsdienst mit seinen ehrenamtlichen Kräften. „Wir hoffen damit etwaige Parkprobleme am Alten Postweg rund um die Windmühle zu vermeiden, und bitten unsere Gäste, möglichst diesen kostenlosen Bus-Service zu nutzen“, ergänzt Jochen Zülka, der zusammen mit Markus Klughardt als kommissarische Vorsitzende den langzeiterkrankten ersten Vorsitzenden Wolfgang Frohloff bei diesem Mühlenfest und in nächster Zeit vertreten wird.

„Wir bedauern das krankheitsbedingte Fehlen von Wolfgang Frohloff umso mehr, als es doch sein Sohn Nils Frohloff mit seiner Firma NF Strategic IT ist, der dem Verein dankenswerterweise den Shuttlebusverkehr gesponsert hat“, sagt Jochen Zülka, „so dass dem Verein dadurch keine Kosten entstehen“.

„Wir haben dieses Mal wieder mit Plakaten im ganzen Stadtgebiet und mit Veranstaltungshinweisen in den sozialen Medien auf unser umfangreiches Programm aufmerksam gemacht und für unsere Angebote zum Mühlenfest geworben“, so Klughardt. Er weist unter anderem auf die Mühlenführungen hin, auf eine Hüpfburg und das Spielmobil der Rasen-Falken Herford sowie auf den ökumenischen Gottesdienst zu Beginn des Mühlenfestes um 11 Uhr.

Jetzt gibt es wieder Mühlenbrot

Das musikalische Programm gestalten der Posaunenchor Exter sowie „Die flotten Oldies“ mit ihrer volkstümlichen Akkordeonmusik. „Selbstverständlich gibt es auch wieder Mühlenbrot aus dem Backhaus und Kaffee und Kuchen im Mühlenblick“, ergänzt Jochen Zülka, der mit seiner Backgruppe etwa 200 Brote und zwölf Platten Kirsch- und Zuckerkuchen backen will.

„Unsere Gäste werden weder verhungern noch verdursten, denn wie üblich gibt es Pommes, Brat- und Currywürste vom Grillstand und Kaltgetränke an den Theken im Mühlenblick und am Getränkestand“, so Zülka weiter, „und auch diverse Aktions- und Verkaufsstände sorgen ein bisschen für Volksfeststimmung“.

Die kommissarischen Vorsitzenden Klughardt und Zülka hoffen auf ein gelungenes Mühlenfest zum Deutschen Mühlentag am 6. Juni mit schönem Wetter und vielen Besuchern.