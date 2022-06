„Mit Mut ins weitere Leben starten“

Vlotho

Mit der feierlichen Zeugnisvergabe in der Aula der Weser-Sekundarschule ging für 66 Entlassschüler die gemeinsame Zeit am Jägerort zu Ende. Sandra Budde, Abteilungsleiterin der Klassen 8 bis 10, begrüßte zum abwechslungsreichen Festakt mit Musik und Tanz. In den Besucherreihen war kein Platz mehr frei, denn Eltern und Angehörige wollten den großen Tag ihrer Kinder miterleben.

Von Gisela Schwarze