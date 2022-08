Mittelalter kehrt nach Vlotho zurück

Programm des Markts von „Corona Historica“ in Uffeln am 27. und 28. August steht fest

Vlotho

Wenn die Sackpfeifen rufen, die Zimbeln klirren und über bunten Zelten der Duft von Kochfeuern in der Luft hängt, dann sind das deutliche Hinweise: Man befindet sich auf einem Mittelaltermarkt. So soll es am 27. und 28. August in Vlotho geschehen – der Verein „Corona Historica“ kehrt mit seinem historisch-vergnüglichen Markttreiben zurück auf den Buhn.

Von Heike Pabst