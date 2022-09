Möbelhersteller aus Vlotho bleibt optimistisch

Die Polstermöbelmanufaktur Barnickel aus Exter hat in diesem Jahr allen Grund zur Freude: Was vor 100 Jahren in Niederwürschnitz begann, hat sich zu einer der führenden Premium-Polstermöbelmarken aus Deutschland entwickelt.

Vor 100 Jahren war das Unternehmen ein ganz anderes. „Barnickel Polstermöbel wurde 1922 in Niederwürschnitz von Großvater Max als örtliche Sattlerei und Polsterei gegründet“, erklärt Bernd Barnickel. „Daraus entwickelte sich dann in den 50-er Jahren eine kleine, aber feine Polsterei, die über die Grenzen Sachsens hinaus bekannt wurde.“

In den politischen Wirren und Umbrüchen der Deutschen Demokratischen Republik flüchtete die Familie 1961 zunächst nach Westberlin, später wurde man nach Holtrup und letztendlich Vlotho umgesiedelt. Luxuriöse Räumlichkeiten gab es in den Anfängen nicht. „Wir mussten teilweise schwere Zeiten durchstehen und die ersten Jahre arbeitete mein Vater Walter in einem umgebauten Mehrfamilienhaus in der Stadt auf mehreren Etagen verteilt“, berichtet der heutige Seniorchef.

Aus Niederwürschnitz nach Westfalen

1972 konnte man dann wieder eine eigene, neue Produktionsstätte beziehen und Bernd Barnickel trat ins Unternehmen ein. 1991 und nochmals 1994 wurde dann die Produktionsstätte erweitert und die Lieferfähigkeit deutlich ausgebaut.

Heute führt Tobias Barnickel das Familienunternehmen in der vierten Generation und wird dabei von seiner Frau Nicole und Seniorchef Bernd mit Frau Andrea unterstützt.

„Wir sind sehr glücklich und stolz, in diesen unruhigen Zeiten unser 100-jähriges Bestehen feiern zu können“, so Tobias Barnickel. „Besonders, da wir es in den letzten Jahren geschafft haben, Traditionen und Moderne miteinander zu verbinden und uns so erfolgreich am Markt als deutsche Manufaktur behauptet haben.“

Von der Krise noch nicht viel abbekommen

Von der sich entwickelnden Wirtschaftskrise und Marktturbulenzen hat das Unternehmen nach eigenen Angaben noch nicht viel mitbekommen. „Wir sind aktuell noch gut ausgelastet“, erklärt Tobias Barnickel. Die Gründe dafür sehen Vater und Sohn in den vorgenommenen Veränderungen der vergangenen Jahre. „Traditionen und Tugenden zu pflegen ist für unsere Familie wichtig, vor allem um die Identität des Unternehmens zu bewahren – so zum Beispiel eine 100-prozentige Fertigung in Deutschland und ein gemeinsames Miteinander. Gleichzeitig gehen wir moderne Wege im Design, verfolgen neue Ideen, Konzepte und Vermarktungsformen, um uns vom Mainstream abzuheben. So haben wir uns auch international einen Namen machen können.“

Barnickel Polstermöbel findet man dadurch heute in über 25 Ländern. Die Familie Barnickel blickt daher zuversichtlich in die Zukunft. „Mit Tobias und Nicole sind wir in der vierten Generation und für die sich verändernden Rahmenbedingungen gut gerüstet“, ist der Seniorchef optimistisch.