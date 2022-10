Neun Jahre nach Mord: Kripo nimmt Herforder (38) fest

Fast neun Jahre nach dem Mord an der alleinstehenden Agnes N. (84) aus Vlotho gilt der Fall für die Ermittler als geklärt: Polizisten nahmen am Dienstag einen Mann (38) aus Herford in seiner Wohnung fest.

Verdächtiger soll gehbehinderte Rentnerin in ihrem Haus in Vlotho erstochen haben, um sie auszurauben

„Am Pulsfeld“ in Vlotho-Exter: In diesem Haus in der Nähe der A2 lebte die zuckerkranke und gehbehinderte Agnes N. nach dem Tod ihres Mannes alleine – unterstützt von einer Nachbarin und einem Pflegedienst.

Er äußerte sich bisher nicht zu den Vorwürfen, wird aber nach Polizeiangaben durch eindeutige Spuren belastet. Das Verbrechen hatte 2014 viele Menschen in Vlotho aufgewühlt. Am Tattag, dem 10. Februar, wollte sich die gehbehinderte Witwe gegen 12.15 Uhr hinlegen. Kurz vorher hatte sich eine Nachbarin verabschiedet, die der Frau im Haushalt half.

Die Polizei vermutet, dass der Mörder vor 13.30 Uhr an dem alten Haus klingelte. Agnes N. schob ihren Rollator zur Tür und öffnete. Noch im Flur wurde sie von dem Täter niedergestochen – mit einem sehr langen, schmalen Messer, wie es Angler verwenden. Die Tote wurde abends von einer Pflegerin gefunden, die ihr ins Bett helfen wollte.

Der Mörder durchsuchte das Haus nach Geld. 40.000 Euro hatte Agnes N. ursprünglich hier aufbewahrt – in einem Versteck, das ihr Mann ins Haus eingebaut haben soll. Allerdings behielt die Rentnerin dieses Geheimnis nicht für sich. Irgendwann wussten viele in ihrem Umfeld von dem Vermögen, und Agnes N. brachte es auf den Rat von Verwandten in ein Schließfach bei der örtlichen Bank. Das schien der Mörder aber nicht gewusst zu haben.

Agnes N. war in der Nachbarschaft sehr beliebt. Foto:

Die Mordkommission „Puls“, benannt nach der Straße „Am Pulsfeld“, nahm zuerst die Familie unter die Lupe und hegte später einen Verdacht gegen einen Mann aus der erweiterten Nachbarschaft. Doch der Durchbruch blieb aus, und auch ein Fahndungsaufruf in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ hatte keinen Erfolg.

2019 begann die zentral für Tötungsdelikte in Ostwestfalen-Lippe zuständige Kripo Bielefeld damit, ungeklärte Morde in die neu geschaffene Datenbank für „Cold Cases“ beim Landeskriminalamt einzustellen – auch den Fall Agnes N. Die Ermittler in Düsseldorf nahmen sich die Akten noch einmal vor und rieten dazu, damals gesicherte Mikrospuren noch einmal mit heute zur Verfügung stehenden Methoden zu untersuchen. Dabei ging es auch um Spuren, die auf der Oberkleidung der getöteten Frau gesichert worden waren.

Kleidung wird unter dem Mikroskop untersucht

Das tut die Polizei, indem sie Kleidung mit transparenter Folie abklebt, die dann unter dem Mikroskop untersucht wird. Dabei findet man gewöhnlich Haare, Fasern fremder Kleidung, aber auch winzige Hautschuppen. Markus Mertens, Leiter der Mordkommission „Puls“, folgte dem Rat und ließ die Kleiderspuren beim Landeskriminalamt untersuchen. Dabei fanden die Wissenschaftler eine DNA-Spur. Sie wurde in die DNA-Analyse-Datei (DAD) des Bundeskriminalamts eingegeben, in der Täter- und Tatortspuren gesammelt werden, und der Computerabgleich ergab einen Treffer: Die DNA an der Kleidung von Agnes N. stammt nach Angaben der Staatsanwaltschaft Bielefeld von dem verdächtigen Herforder.

Warum dessen DNA gespeichert war, wollte Staatsanwalt Veit Walter nicht sagen. Laut Gesetz können DNA-Daten von Verdächtigen gespeichert werden, die einer Tat „von erheblicher Bedeutung“ verdächtig sind oder eines Sexualdelikts, oder die als Serientäter gelten wie beispielsweise Einbrecher. Eine Richterin erließ Haftbefehl wegen Mordes aus Habgier und Heimtücke gegen den Herforder. Der will sich heute mit seiner Anwältin beraten.

