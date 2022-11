Mordverdächtiger hinterlässt keinen Abschiedsbrief

Witwe Agnes N. in Vlotho erstochen? Herforder nimmt sich in U-Haft das Leben

Vlotho

Die Umstände, unter denen die Witwe Agnes N. (84) vor fast neun Jahren in ihrem Haus in Vlotho ermordet wurde, lassen sich möglicherweise nie mehr ganz aufklären: Der Verdächtige, der in der vergangenen Woche festgenommen worden war, hat sich am Wochenende in der Untersuchungshaft das Leben genommen – und nach Informationen dieser Zeitung keinen Abschiedsbrief hinterlassen.

Von Christian Althoff