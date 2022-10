Motorenlärm ist Musik in seinen Ohren

6000 PS-Triebwerk: Ehemaliger Vlothoer Thomas Zurheide alias „Heidi“ restauriert in Kalletal kraftvolle Oldtimer

Vlotho/Kalletal

Bevor er in das Kalletal zog, lebte Thomas Zurheide alias „Heidi“ in Vlotho. Er fuhr Dragster-Rennen, baute Motoren. 2005 machte er einen Neuanfang in Erder. Seine Liebe für Benzin, PS und Nostalgie hat er damals mitgenommen. Heute gilt der 51-Jährige als Spezialist für Oldtimer und Motoren.

Von Frank Dominik Lemke