Motto: "Vlotho unheimlich gut"

Wenn die Vlothoer Geschäftsleute im Halloween-Monat zum Late-Night-Einkaufsbummel einladen, soll es am 18. November ein wenig spukig in der Innenstadt zugehen. Für das passende Ambiente werden die Schaufenster Gespenster-Deko erhalten und Spinnennetze in der City wabern, eine entsprechende Beleuchtung sorgt für weiteren Grusel. „Vlotho unheimlich gut - lautet das Motto des Events", verraten Peer Sonntag von Vlotho-Marketing und Petra Schröer, Vorsitzende der Werbe- und Interesssengemeinschaft Vlotho (WIV) bei der Programmvorstellung.

Neben der fantasievollen Deko locken die Einzelhändler in der Zeit von 18 bis 22 Uhr mit unheimlich guten Rabatten und Aktionen. So lässt die Markt-Apotheke die bekannten Hexen los und verkauft Lose für eine Tombola. Der Erlös ist für die Vlothoer Tafel bestimmt, verrät Inhaber Edward Mosch. Beim Textilhaus Finkhäuser können die Kunden fantasievoll gestaltete Schaufensterpuppen entdecken. Piano Nobile wird an diesem Abend für die Verpflegung sorgen und bietet in einem kleinen Zeltdorf auf dem Kirchplatz unter anderem die beliebte Bratwurst, Glühwein und andere Getränke an. Die HDI Versicherung Olaf Hundeloh wird Weine von der Winzerei Alfred Heil ausschenken, bekannt vom Vlothoer Weinfest.