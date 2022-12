Musikalische Vielfalt begeistert

Weser-Gymnasium lädt zum Weihnachtskonzert in die St-. Stephans-Kirche ein

Vlotho

Musikalische Vielfalt beim Weihnachtskonzert des Weser-Gymnasiums: Zur Einstimmung auf Weihnachten hat das Weser-Gymnasium ein Weihnachtskonzert in der Kirche St. Stephan veranstaltet. Chöre und Instrumentalensembles haben am Freitagabend das Publikum begeistert. Nach einer dreijährigen pandemiebedingten Pause sorgte das traditionelle Weihnachtskonzert des Gymnasiuns für einmal mehr Begeisterung in der voll besetzten Kirche St. Stephan.

Von Hannah Gebhard