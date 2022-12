Musikschüler zeigen ihr Können beim „Adventsplätzchen“

Vlotho

Ob Anfänger oder Fortgeschrittene: Für alle Musikschüler ist es eine Überwindung, in der feierlichen Atmosphäre einer geschmückten Kirche vorzuspielen. Umso beeindruckender war deshalb der reibungslose Ablauf des Konzerts, das die Jugendkunstschule während des „Adventsplätzchens“ in St. Stephan gestaltet hat. Hochkonzentriert und zugleich voller Spielfreude zeigten die Kinder und Jugendlichen, was sie sich erarbeitet haben.

Von Heike Pabst