Nach EC-Kartenbetrug in Vlotho: Polizei sucht Tatverdächtige

Ein 77-Jähriger war im Dezember vergangenen Jahres in einem Supermarkt in Vlotho bestohlen worden. Im war das Portemonnaie entwendet worden. Anschließend hoben die Täter eine hohe Summe Geld von seinen Konten ab. Nun sucht die Polizei nach einer tatverdächtigen Frau.

Die Polizei sucht mit Hilfe von Fotos eine dringend tatverdächtige Frau, die an dem Betrug beteiligt gewesen sein soll. Geldautomaten, so teilt die Polizei mit, haben die Frau im Foto festgehalten, als sie Geld an einem Automaten der Sparkasse in Vlotho abbuchte.

Im Rahmen ihrer Fahndung beschreibt die Polizei die Frau als schlank. Sie hat hellblondes, langes Haar und soll zum Tatzeitpunkt eine helle Strickmütze, einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz, einen rosafarbenen Schal, eine schwarze lange Steppweste, eine rosafarbene Hose, rot-graue Turnschuhe und eventuell eine schwarze Handtasche getragen haben.

Der Fahndung voraus geht ein Vorfall, der sich im Dezember vergangenen Jahres in Vlotho ereignet hatte. Ein bislang unbekannter Taschendieb stahl nach Angaben der Polizei einem 77-Jährigen das Portemonnaie, als dieser in einem Verbrauchermarkt einkaufte. Der Pensionär war beim Einkaufen an der Kasse bestohlen worden, ohne den Diebstahl aus der Manteltasche bemerkt zu haben.

Die Kontokarten und das Bargeld nahmen die Täter sofort an sich, bevor sie die Geldbörse wegwarfen. Später buchten Sie an verschiedenen Stationen im Kreisgebiet erhebliche Geldsummen von mehreren Konten des Geschädigten ab. Die Täter nutzten dabei die hohe Bonität des Seniors aus und konnten an verschiedenen Konten mehrere tausend Euro erbeuten.

Die Polizei sucht mit diesem Foto eine tatverdächtige Frau. Foto: Kreispolizei Herford

Die Polizei fragt nun: Wer kennt die Person auf dem Foto oder kann Angaben zu ihr machen? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Bünde unter der Telefonnummer 05221/8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

