Betrieb bei Innoplex in Exter kann weitergehen – Wehr muss nachlöschen

Vlotho

Der Schrecken vom Vortag ist Siegfried Jakob, Geschäftsführer der Innoplex GmbH aus Exter auch noch am Dienstagmittag anzumerken. „Man steht mit einer gewissen Fassungslosigkeit davor“, beschreibt er im WB-Gespräch seine Gefühle, nachdem am Montag eine Lagerhalle und Büroräume seines Betriebes an der Herforder Straße abgebrannt waren.

Von Joachim Burek