Neue Brücke über den Forellenbach

Während sich aktuell der Fokus auf die Diskussion um den künftigen Verlauf der geplanten 31-Minuten-ICE-Trasse zwischen Bielefeld und Hannover sowie deren Auswirkungen auf die Weserstadt und die Umgebung konzentriert, wird eine andere Baumaßnahme der Bahn in Vlotho schon ganz konkret.

Stadt Vlotho und Deutsche Bahn treffen sich an diesem Mittwoch zum Abstimmungsgespräch für Baumaßnahme

Diese alte Eisenbahnbrücke, die über den Forellenbach nahe des Busbahnhofes führt, will die Bahn durch ein neues Brückenbauwerk ersetzen.

Seit einigen Tagen haben die Baustellenvorbereitungen auf dem unmittelbar an den Busbahnhof angrenzenden Gelände die Aufmerksamkeit der Vlothoer erregt. Diese Fläche, die sich vom Busbahnhof Richtung Rathaus an der B514 (Weserstraße) erstreckt, ist durch einen großen Bauzaun abgesperrt und planiert worden. Seit vergangener Woche stehen dort auch Bau- und Bürocontainer der Deutschen Bahn. Nach Auskunft von Bürgermeister Rocco Wilken und Stadtwerke-Geschäftsführer Bernd Adam trifft die Deutsche Bahn Vorbereitungen, um die alte Eisenbahnbrücke über den Forellenbach zu demontieren und durch ein neues Brückenbauwerk zu ersetzen. „Doch der Kontakt und die Informationen mit der Bahn, was Zeitablauf der Baumaßnahme und der damit notwendigen Sperrungen betrifft, ist bisher sehr spärlich verlaufen. Daher haben wir für diesen Mittwoch einen Abstimmungstermin mit den Bahnplanern verabredet“, teilte Stadtwerke-Geschäftsführer Bernd Adam auf Anfrage mit.