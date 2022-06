Neue Tagespflege in Vlotho eröffnet

Vlotho

Das Diakonische Werk im Kirchenkreis Vlotho hat eine weitere Tagespflege in Vlotho eröffnet: Seit Anfang März können Seniorinnen, Senioren, Personen mit Demenzerkrankungen und Pflegebedürftige in den angemieteten Räumlichkeiten am Simeonsstift Valdorf den Tag verbringen.

Von Heike Pabst