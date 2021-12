Nur abgeschmückt wird aufgeladen

Die ausgedienten Weihnachtsbäume werden in Vlotho wieder gemeinsam von der Evangelischen Jugend, dem Jugendrotkreuz und der Stadt Vlotho entsorgt. Am 8. Januar 2022 können sie an sechs Sammelstellen in allen Stadtteilen abgegeben werden.

Erneut werden die Weihnachtsbäume in Vlotho an mehreren Stellen entgegen genommen. Spenden gehen an das Jugendrotkreuz-Hilfsprojekt in Burkina Faso.

„Leider können wir nicht wie gewohnt mit Treckern durch die Straßen fahren und die Weihnachtsbäume direkt einsammeln“, erklärt Jugendreferentin Annemarie Coring vom Evangelischen Jugendreferat im Kirchenkreis Vlotho. „Das geht leider in der aktuellen Pandemiephase nicht – da geht es um den Schutz von uns allen.“ Annemarie Coring gehört seit einigen Jahren zum Organisationsteam der Aktion.

Wie im vergangenen Jahr wird es in Kooperation mit der Stadt Vlotho zentrale Sammelstellen geben. „Wir werden noch näher vor Ort sein und haben unsere Sammelstellen noch einmal erweitert, damit der Weg mit dem Weihnachtsbaum im Schlepptau nicht so weit ist“, so Annemarie Coring. Gesammelt wird am 8. Januar 2022 von 9 bis 17 Uhr auf den Parkplätzen an der Burg Vlotho, am Waldfreibad Valdorf, am Gemeindehaus Exter, am Friedhof Uffeln, an der Weser-Sekundarschule und am Bonneberger Hof.

Einbahnstraßen-Regelung am Sammelplatz

An den Sammelplätzen wird Maskenpflicht herrschen und es gilt eine Einbahnstraßen-Regelung. Damit die Tannenbäume von den ehrenamtlichen Helfern angenommen werden können, müssen sie komplett von Baumschmuck befreit sein, da die Bäume geschreddert werden.

Um alle Sammelstellen zu besetzen, ist Jugendreferentin Annemarie Coring noch auf der Suche nach ehrenamtlich Helfenden, die entweder vormittags oder nachmittags Zeit haben. Abends ist ein gemeinsames Essen beim Deutschen Roten Kreuz geplant. Wer mithelfen möchte, kann eine E-Mail an annemarie.coring@jugendreferat-vlotho.de schicken.

Spenden helfen Kindern in Burkina Faso

Natürlich sammeln die Helfenden auch wieder Spenden für den guten Zweck. So kann an jeder Sammelstelle für die Entsorgung des Baumes eine Spende für das DRK-Hilfsprojekt in versiegelte Spendendosen abgegeben werden. „Seit 1969 unterstützt das Jugendrotkreuz Westfalen-Lippe Hilfsprojekte in Burkina Faso. Dazu gehört AGIRE, ein gemeinnütziger burkinischer Verein, der sich im August 2006 gegründet hat“, erklärt Jugendrotkreuz-Leiter Samuel Schindler. „AGIRE hilft bei der Sicherstellung der fundamentalen Bedürfnisse der Kinder.“

Da die Spenden im vergangenen Jahr durch die nicht mögliche Spendensammlung von Tür zu Tür deutlich geringer ausgefallen sind als erhofft, haben sich die Organisatoren der Weihnachtsbaumsammlung erneut entschieden, die Spenden nach Burkina Faso zu schicken. „Wir aus Vlotho sind eine wichtige Säule des Projektes“, so Schindler.

Wer spenden möchte, kann das auch schon vorab per Überweisung tun: DRK Ortsverein Vlotho e.V., Sparkasse Herford, IBAN: DE12494501200250005659, BIC: WLAHDE44XXX, Verwendungszweck: Weihnachtsbaum-Sammelaktion 2022.