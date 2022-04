FC Exter: Oliver Halle übernimmt den Vorsitz

Bei der Hauptversammlung in Vlotho geht eine Ära zu Ende – Peter Lange wechselt das Amt

Vlotho

Beim FC Exter ging in der Hauptversammlung jetzt eine Ära zu Ende: 24 Jahre lang war Peter Lange (72) Vereinsvorsitzender bei den Kickern, nun legte er sein Amt in jüngere Hände. Oliver Halle (43), der sich in der Vereinsführung als ehemaliger Arminia-Vlotho-Boss bestens auskennt, wurde während der gut besuchten Versammlung im Exteraner Gemeindehaus zum Nachfolger gewählt.

Von Gisela Schwarze