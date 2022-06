„Orquesta Burundanga“ kommt zurück nach Vlotho

Die ersten Preise fürs „Stadtradeln“ werden beim Picknickkonzert am Hafen vergeben

Vlotho

Afrokaribische Klänge werden bald am Hafen in Vlotho erklingen: Die Band „Orquesta Burundanga“ gestaltet dort das nächste Picknickkonzert am Samstag, 18. Juni.

Von Heike Pabst