Osterfeuer fallen wieder aus

Wegen der weiterhin hohen Corona-Zahlen fallen die Osterfeuer der Freiwilligen Feuerwehr auch in diesem Jahr in allen Ortsteilen aus. Darauf weist die Stadt Vlotho hin.

Die Dämmerung bricht herein, die Löschgruppe Steinbründorf lässt ihr Osterfeuer entzünden: Diesen schönen Anblick wird es auch in diesem Jahr wieder nicht geben. Die Coronalage ist für solche Fest noch zu unübersichtlich.

Nach der nunmehr zweijährigen „Zwangspause“ habe hätten sich auch die Löschgruppen wieder sehr auf die diesjährigen Brauchtumsfeuer und das damit verbundene gesellige Beisammensein gefreut, weiß Rathaus-Sprecher Axel Mowe zu berichten.

Aufgrund der derzeit wieder steigenden Zahl der Corona-Neuinfektionen werde man jedoch auf Empfehlung des Ordnungsamtes auch in diesem Jahr noch einmal auf die Durchführung der öffentlichen Osterfeuer verzichten.

Trotzdem komme es aktuell vermehrt zu illegalen Entsorgungen von pflanzlichen Abfällen wie Resten von Strauch- und Baumschnitt auf den Flächen, auf denen sonst die Osterfeuer in Vlotho stattfinden. Besonders am Feuerwehrgerätehaus am Pulsfeld in Exter habe man damit zu kämpfen, wie Löschgruppenführer Ralf Meise berichtet.

Vlothos Umweltbeauftragte Greta Heineking empfiehlt, Strauch- und Baumschnitt nach Möglichkeit auf dem eigenen Grundstück zu verwerten. Dazu könne beispielsweise gemeinsam mit den Nachbarn ein Häcksler gemietet werden, der den Holz- und Grünabfall in wertvolles Mulch- und Düngermaterial verwandelt. Kleine Mengen könnten auch verteilt über mehrere Wochen über die Biotonne entsorgt werden.

Auch zu Ostern keine privaten Gartenfeuer erlaubt

Alternativ verweist die Umweltbeauftragte auf das Angebot der Abfallwirtschaftsbetriebe: „Falls Sie keine Kompostiermöglichkeit haben: Sträucher, Baumschnitt, Rasenschnitt und Grünabfall können beispielsweise zur Firma Schürmann Abfallbeseitigungs-GmbH gebracht oder über ein anderes Entsorgungszentrum zu den jeweils geltenden Annahmegebühren entsorgt werden.“

Auch im Normalfall, wenn also Osterfeuer stattfinden würden, sei es nicht gestattet, hölzerne Grünabfälle ohne Erlaubnis auf den Plätzen der Freiwilligen Feuerwehr abzuladen.

Für die Osterfeuer der Löschgruppen würden diese nämlich gar nicht unbedingt benötigt, die Annahme werde von den Kameradinnen und Kameraden zwar zumeist geduldet, gewünscht sei dies aber nicht – außer, es werde ausdrücklich dazu aufgerufen.

Das Ordnungsamt der Stadt Vlotho weist darauf hin, dass private Gartenfeuer generell nicht erlaubt sind – auch nicht als Osterfeuer. Wer sich nicht daran hält, muss immer mit empfindlichen Bußgeldern rechnen.