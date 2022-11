Paten für 62 Seniorenwünsche gesucht

Verein Herzenswunsch OWL startet am 24. November seine zweite Aktion in Vlotho - Volksbank ist Kooperationspartner

Vlotho

Nach der erfolgreichen Premiere in Vlotho im Vorjahr starten Angela Kositz von der Vlothoer Herzenswunschgruppe und die Volksbank in Valdorf nun am 24. November die Neuauflage der Aktion „Herzenswunsch OWL – Vlotho“.

Von Joachim Burek