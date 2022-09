Pfarrer Pehle verlässt Vlotho

Nach sechs Jahren in St. Stephan ist Schluss – neue Stelle im Harz

Pfarrer Pehle tritt dort eine halbe Stelle „Tourismus und Kirche“ und eine halbe Stelle mit Vertretungsaufgaben in den Kirchengemeinden der Region Oberharz an. Seit November 2016 war Pehle Pfarrer in der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde St. Stephan.

Besondere Akzente setzte er mit Ausstellungen in der Kirche und der Kneipe „St. Stephan’s“, die im Gemeindehaus eröffnet wurde. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit war die Verankerung in der Region Vlotho, in der engere Kooperationen eingegangen und gemeinsame Projekte verwirklicht wurden, teilt der evangelische Kirchenkreis weiter mit.

Abschiedsgottesdienst mit Dorothea Goudefroy im November

Für November ist ein Gottesdienst in Planung, in dem Superintendentin Dorothea Goudefroy den Pfarrer von seinem Dienst entpflichten wird und bei dem sich die Gemeindemitglieder, Weggefährten und alle Vlothoer von Jörg Uwe Pehle verabschieden können. Der Termin dafür wird noch bekannt gegeben.

Der Verbund Evangelisch in Vlotho geht davon aus, dass die dann vakante Pfarrstelle von der Landeskirche wieder frei gegeben wird, so dass erst danach die Suche für die Nachfolge beginnen kann, teilte der Valdorfer Pfarrer Christoph Beyer auf Anfrage mit.