Pflege-WG zieht in Takko-Markt ein

Hinter den verschachtelten, gelben Fassaden der Bonitas Holding am Stammsitz an der Heidestraße in Herford ist einiges los. Es gibt einen neuen Gesellschafter, zwei neue Geschäftsführer und hoch ambitionierte Expansionsabsichten. Die betreffen auch Vlotho und Löhne.

So soll in Vlotho in dem ehemaligen Takko-Textilmarkt an der Herforder Straße/Ecke Bonneberger Straße im Frühjahr 2023 unter dem Namen „Unser kleines Heim“ eine Wohngemeinschaft für 20 Personen eröffnen.