Phosphor löst ABC-Alarm aus

Gefährlicher Stoff nach Jahrzehnten in einem Haus in Vlotho entdeckt

Vlotho

Das junge Paar hatte sich das Fachwerkhaus in der Vlothoer Innenstadt im vorigen Sommer gekauft. Beim Aufräumen des völlig zugemüllten Kellers machte es am Samstagabend eine gefährliche Entdeckung: In einem eingemauerten Metallschränkchen standen zwei kleine Gefäße mit der Aufschrift "Phosphor".

Von Jürgen Gebhard