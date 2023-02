ICE-Trasse: Delegation aus Vlotho bereitet Besuch im Verkehrsministerium vor

In rund zwei Wochen findet das nächste Plenum zum Bau der geplanten ICE-Neubautrasse zwischen Bielefeld und Hannover statt. Genau einen Tag vorher am 7. März folgt eine Delegation um den Vlothoer Bürgermeister Rocco Wilken der beim WDR-Stadtgespräch von Staatssekretär Michael Theurer ausgesprochenen Einladung ins Bundesverkehrsministerium nach Berlin.

Dieser Abend gab den Ausschlag: Beim „Stadtgespräch“ in der Kulturfabrik mit Moderatorin Judith Schulte-Loh (links) gelang es Bürgermeister Rocco Wilken, vom zugeschalteten Staatssekretär Michael Theurer nach Berlin eingeladen zu werden, um sich über die ICE-Trassenplanungen auszutauschen.

„Ein Ziel des Gespräches ist es, die Voraussetzungen für den Wiedereinstieg in das Planungsplenum, das am 8. März wieder tagt, zu schaffen, aus dem wir zuvor aus Protest gegen die intransparente Informationspolitik der Bahn-Planer ausgestiegen waren“, erläuterte der Bürgermeister am Dienstag im WB-Gespräch.