Pronorm lädt in Vlotho zur Küchenmeile ein

Vlotho

Das Ziel ist ehrgeizig und bereits in greifbarer Nähe: Der Uffelner Küchenhersteller „pronorm“ hat in den vergangenen Jahren die Umstellung seiner Produktion und Hausphilosophie auf Nachhaltigkeit und Diversität eingeleitet. Konsequenterweise hat die Geschäftsführung um Roger Klinkenberg und Thorsten Gösling die Jubiläums-Hausmesse 2022 unter das Motto „Diversity for life“ gestellt.

Von Joachim Burek