Prozess zum Wohnmobil-Diebstahl hat begonnen

Vlotho/Bielefeld

Der Wohnmobilmarkt brummt. Offenbar nicht nur in Deutschland, sondern auch in Polen. Und alles, was Kriminellen einen schnellen Euro verspricht, taugt als Geschäftsmodell: Eine mutmaßliche Bande soll im großen Stil in Ostwestfalen-Lippe und im angrenzenden Münsterland Wohnmobile gestohlen haben – Versuche gab es auch in Vlotho und Kalletal. Jetzt stehen fünf Männer in Bielefeld vor Gericht.

Von Ulrich Pfaff