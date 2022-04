Prüfung zum Pferdeführerschein bestanden

22 Kinder und Heranwachsende absolvieren erfolgreich einen Lehrgang in Vlotho-Exter

Vlotho

Wieso liegt Einstreu in einem Pferde-Anhänger? Welche Tierschutzregeln müssen Pferdehalter beachten? Und wie kriegt man ein dickköpfiges und mehrere hundert Kilo schweres Tier dazu, einem Menschen zu gehorchen? Mit Fragen wie diesen haben sich 22 Kinder und Jugendliche jetzt auf dem Reiterhof von Ina Bohlmeier in Exter beschäftigt. Am Ende stand die Prüfung für den Pferdeführerschein.

Von Heike Pabst