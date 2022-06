Radfahrer ist verstorben

Vlotho

Der am vergangenen Samstag gestürzte und lebensgefährlich verletzte 65-jährige Radfahrer ist seinen schweren Verletzungen am Dienstag erlegen. Die Polizei Herford beklagt damit einen weiteren Verkehrstoten in diesem Jahr, heißt in einem Nachtrag der Kreispolizei zum Bericht vom Sonntag.