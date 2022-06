Radler (65) bei Sturz mit Pedelec lebensgefährlich verletzt

Ein 65-Jähriger ist am Samstagabend bei einem Sturz mit seinem Pedelec lebensgefährlich verletzt worden. Nach Auskunft der Polizei war der Mann mit seinem Rad von der Lemgoer Straße abgekommen.

Unfall in Vlotho - Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, um den verletzten 65-Jährigen in ein Krankenhaus zu bringen.

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 21 Uhr. Laut Polizei war der 65-Jährige seinem Pedelec auf der Lemgoer Straße in Richtung Vlotho unterwegs. In Höhe von Haus Nummer 92 kam er auf der abschüssigen Strecke im Verlauf einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über das Pedelec.