Ralf Nolte ist neuer SPD-Vorsitzender

Der neue Chef der SPD in Vlotho ist Ralf Nolte. Der Ratsherr und erste Stellvertretende Bürgermeister wurde jetzt auf dem ordentlichen Ortsparteitag im Bonneberger Hof gekürt.

Die Abgesandten der drei SPD-Ortsvereine Vlotho-Uffeln, Valdorf und Exter stellten zudem einen neuen Vorstand zusammen, mit dessen Hilfe Ralf Nolte arbeiten wird. Zu seinen Stellvertretern wurden nach einer Satzungsänderung Jörg Begemann, Svenja Rehse, Christian Wömpner und Michelle Niemeyer gewählt.

Die neue Satzung macht es möglich, dass Ortsvereine, die eine Doppelspitze haben, wie der OV-Vlotho-Uffeln mit Svenja Rehse und Christian Wömpner, beide zu Stellvertretern machen, bei denen aber nur einer das Stimmrecht hat.

Aysel Gohr und Tanja Stölting sind neu im Team

Der SPD-Stadtverband ist der Dachverband der Vlothoer Ortsvereine und wurde 1969 ins Leben gerufen, als die bisher selbstständigen Gemeinden Valdorf und Exter zur Stadt Vlotho kamen. Die Gebietsreform traf auch die SPD, die drei Ortsvereine hatte, die nun auch im neuen Stadtrat zusammenarbeiten mussten. „Das war besonders wichtig, weil die SPD nach der Kommunalwahl nicht mehr den Bürgermeister stellte, aber bis 1984, als Gerd Wattenberg zum Bürgermeister gewählt wurde, die stärkste Fraktion in die Ratsarbeit einbrachte“, blicken die Sozialdemokraten zurück. Der Stadtteil Uffeln mit dem dort bestehenden Ortsverein kam erst 1973 zu Vlotho.

Zum neuen Stadtverbandsvorstand gehören jetzt auch Aysel Gohr als Kassiererin und Tanja Stölting als ihre Stellvertreterin. Zu Beisitzenden im Vorstand wurden Sabine Selberg-Scherfeld, Hans Jungmann, Tim Iderhoff und Philipp Steuer berufen. „Damit haben wir einen Vorstand mit sechs Ratsmitgliedern, eine gelungene Mischung von Jungen und Älteren und eine gute Beteiligung aller drei Ortsvereine und vier Stadtteile“, betonte der neue Vorsitzende Ralf Nolte.

Bedürfnisse der Menschen wahrnehmen

Als seine Aufgabe sieht er neben der Mitgliederwerbung und neuen Formaten bei Veranstaltungen die Verzahnung mit und die Unterstützung der Ratsfraktion sowie eine transparente Arbeit der SPD in Vlotho, die vor allem das Miteinander pflegen und Bedürfnisse der Menschen in der Stadt aufnehmen soll. Das bestätigte auch Bürgermeister Rocco Wilken, der als Gast beim Ortsparteitag dabei war: „Unser Engagement ist gerade jetzt nötig und die Leute können so erfahren, dass wir Politik mit ihnen und für sie machen“.

Ralf Nolte ist der zehnte Vorsitzende des SPD-Stadtverbands in den 53 Jahren seines Bestehens. Vor ihm standen Heinz Bröer, Rüdiger Beinroth, Heike Begemann-Dröge, Gerd Schormann, Stefan Schwartze, Bodo Kohlmeyer, Horst Witte, Jörg Begemann und Christiane Kleint an der Spitze der Partei in Vlotho.