Randalierer wüten auf Schulhof

Unbekannte verursachen an der Vlothoer Grundschule Sachschäden in Höhe von mehreren tausend Euro

Vlotho

Hausmeister Frank Lehmann glaubte am Dienstagmorgen seinen Augen nicht zu trauen: Unbekannte hatten auf dem ohnehin schon von Randalierern in der jüngsten Vergangenheit häufig heimgesuchten Grundschul-Schulhof an der Herforder Straße schon wieder zugeschlagen und Türen und Spielgeräte mit Lackfarbe beschädigt.

Von Joachim Burek