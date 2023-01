Rathaus wird 60 Jahre alt

Vlotho

Es ist keine Schönheit, aber stadtbildprägend. Vlothos einziges wirkliches Hochhaus feiert in diesem Jahr einen runden Geburtstag: das Rathaus an Kreuzung zwischen Klosterstraße und Lange Straße wird im kommenden Herbst 60 Jahre alt. Doch ausgerechnet in seinem Jubiläumsjahr geht es um seinen Bestand. An dem achtstöckigen Zweckbau mit seinem „architektonischen Charme“ der 60er und 70er Jahre hat der Zahn der Zeit genagt. Längst ist es ein Sanierungsfall und die Stadt hat aktuell eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die den Fragen nachgeht: Abriss oder Sanierung? Wenn Neubau, dann wo?

Von Joachim Burek