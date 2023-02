„Sachbeschädigungen nehmen zu“

So ist unter anderem eine der Laternen an dem Rundweg im Park so angegraben worden, dass sie völlig schief steht und man befürchten muss, dass die umkippt. Außerdem ist die Gedenktafel aus den 1970er Jahren, die an die Kurparkgründung erinnert und die an einem großen Findling angebracht war, abmontiert worden. Der aufmerksame Passant hat sie am Boden liegend vorgefunden. Christiane Stute, Geschäftsführerin der Vlotho-Marketing GmbH, die für den Kurpark zuständig ist, ist empört über diese Sachbeschädigungen. „Dass jemand sich an der Laterne zu schaffen gemacht hat, ist uns vor zwei Tagen gemeldet worden, Der Bauhof ist inzwischen mit der Instandsetzung beauftragt worden“, berichtet sie auf Anfrage des WB. Die Beschädigung des Findlings und seiner Gedenktafel sei neu. Darum werde sie sich umgehend kümmern, kündigt sie in dem Gespräch am Dienstagmorgen an.

