Schnelles Internet für die Weserstadt

„Der nun mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung auf den Weg gebrachte flächendeckende Ausbau ist eine Wertsteigerung für die Stadt“, betonte Bürgermeister Rocco Wilken bei der Präsentation der Partnerschaft am Mittwoch im Rathaus. Zuvor hatte er gemeinsam mit Sascha Zink, Leiter Kommunales und Politik bei Glasfaser Nordwest, eine Vereinbarung über den regionalen Glasfaserausbau unterzeichnet. In den darin vereinbarten Aufgaben und Anforderungen wird als gemeinsam Zielvorgabe formuliert, Vlotho schnell und zielführend mit modernen FTTH-Anschlüssen auszustatten und so die Digitalisierung in der Region voranzutreiben.

