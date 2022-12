Schulbusse können nicht fahren

Vlotho

Der vorhergesagte Regen hat in der Nacht zu Montag und am frühen Montagmorgen auch in Vlotho für eisglatte Straßen gesorgt. Der Winterdienst des städtischen Bauhofes war im Dauereinsatz. „Unsere Mitarbeiter waren seit 1.30 Uhr bis in den Montagvormittag mit ihren Fahrzeugen im Streueinsatz“, berichtet Bauhofleiter Michael Salewski auf WB-Anfrage.

Von Joachim Burek